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Лавров заявил, что РФ поддерживает работу Бразилии в СБ ООН

Лавров: РФ поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Ценим самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии, направленный на реформирование институтов глобального управления и повышение в них представленности развивающихся государств», — сказал Лавров.

По его словам, Россия и Бразилия конструктивно взаимодействуют в ООН.

Ранее в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министр также выказал удовлетворение развитием «внутривенесуэльского диалога», направленного на разрешение противоречий. Российская сторона подтвердила свою поддержку властям и жителям Венесуэлы в защите национального суверенитета.

В октябре заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон заявил о планах страны присоединиться ко второй волне расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что Венесуэла намерена внести значимый вклад в это объединение.

Ранее в Венесуэле обвинили Запад в искусственном затягивании конфликта на Украине.

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