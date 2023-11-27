Боррель призвал к продлению гуманитарной паузы в Газе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал продлить гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы добиться политического решения конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта. Необходимо решение на основании принципа двух государств. Мира и безопасности в Израиле не будет без создания палестинского государства», — сказал Боррель.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что операция в секторе Газа возобновится после окончания перемирия. По словам Нетаньяху, Израиль сразу после того, как временное перемирие подойдет к концу, продолжит с полной силой боевые действия в Газе.

При этом Нетаньяху сказал, что приветствовал бы продление перемирия, если бы оно способствовало освобождению каждый день 10 израильских заложников, как это было согласовано в первоначальном соглашении о перемирии.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.