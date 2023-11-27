Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель призвал к продлению гуманитарной паузы в Газе

Боррель призвал продлить паузу в боевых действиях в Газе

close
100%
Isabel Infantes/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал продлить гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы добиться политического решения конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта. Необходимо решение на основании принципа двух государств. Мира и безопасности в Израиле не будет без создания палестинского государства», — сказал Боррель.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что операция в секторе Газа возобновится после окончания перемирия. По словам Нетаньяху, Израиль сразу после того, как временное перемирие подойдет к концу, продолжит с полной силой боевые действия в Газе.

При этом Нетаньяху сказал, что приветствовал бы продление перемирия, если бы оно способствовало освобождению каждый день 10 израильских заложников, как это было согласовано в первоначальном соглашении о перемирии.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий