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Глава «Слуги народа» выступил за проведение референдума по конфликту на Украине

Глава «Слуги народа» Арахамия: нужно провести референдум по конфликту на Украине

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Michael Buholzer/Reuters

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по конфликту на Украине должны проходить через референдум. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом «1+1».

По словам парламентария, в настоящее время Украина не может сесть за стол переговоров, поскольку у нее «очень плохая» переговорная позиция.

«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?» — задался вопросами политик.

По его мнению, если кто-то что-то будет подписывать и это надо будет ратифицировать в Раде, то в украинском парламенте просто друг друга уничтожат.

«Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — добавил Арахамия.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что условия мирного договора с Российской Федерацией будут значительно хуже для Украины, так как ВСУ проиграли на поле боя.

По его словам, сторонам конфликта пора подписать мирный договор, «который был на столе с самого начала».

До этого президент России Владимир Путин отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Он также назвал неплохими договоренности Москвы и Киева на переговорах в прошлом году в Стамбуле.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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