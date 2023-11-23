Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом», — сказал Севастьянов.

До этого стало известно, что понтифик примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне он будет в Абу-Даби. По словам Севастьянова, предполагалось, что патриарх Кирилл может присоединиться к папе и организовать встречу в Абу-Даби или Дубае 1 декабря или 31 ноября.

До этого папа Римский Франциск заявил, что конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вышел за рамки войны, превратившись в терроризм. Он добавил, что сектору Газа требуется гуманитарная помощь. Понтифик подчеркнул, что выступает и за освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС.

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