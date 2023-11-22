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В ООН назвали важным шагом договоренности, достигнутые ХАМАС и Израилем

Генсек ООН Гутерриш: приветствую договоренности, достигнутые ХАМАС и Израилем

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что приветствует договоренности, которые были достигнуты палестинским движением ХАМАС и Израилем.

«Это важный шаг в правильном направлении, но предстоит еще много работы», — написал он.

Также Гутерриш отметил, что ООН мобилизует все свои ресурсы для поддержки реализации достигнутых договоренностей, чтобы таким образом максимизировать их положительное влияние на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

До этого израильский министр иностранных дел Эли Коэн заявлял, что Антониу Гутерриш не обладает необходимыми качествами, чтобы возглавлять ООН.

Постоянный представитель Палестины в ООН Рияд Мансур назвал безрассудными нападки на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша из-за позиции по сектору Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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