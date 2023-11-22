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Эрдоган предрек судьбу премьера Израиля Нетаньяху

Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет страну

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшем будущем «соберет чемоданы» и покинет страну. Об этом он рассказал журналистам по возвращении из Алжира, передает Anadolu.

«Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет чемоданы и уедет в самое ближайшее время. Вы уже знаете, что у Нетаньяху есть судебное дело. Возможно, он пошел на такой шаг [операцию против ХАМАС], чтобы избавиться от него. Но в каком бы направлении он ни пошел, он от этого не избавится», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, на Западе уже слышны призывы к Нетаньяху уйти в отставку. Некоторые иностранные чиновники напрямую сообщают турецким коллегам о том, что следует «избавиться от него», заявил Эрдоган.

«Вы можете видеть, как весь мир начал занимать позицию против Израиля. Хотя оккупация Газы заставила замолчать правительства некоторых стран, она мобилизовала «совесть обществ», — заявил он.

Как отметил глава государства, число людей, поддерживающих Палестину на улицах, растет. В качестве примера он назвал страны Западной Европы, Латинской Америки и Соединенные Штаты.

«Сейчас мобилизовано общественное сознание, мобилизованы даже улицы Израиля», — констатировал лидер Турции.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Ранее Эрдоган рассказал, каким образом Нетаньяху пытается восстановить репутацию.

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