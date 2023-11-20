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Эрдоган рассказал, каким образом Нетаньяху пытается восстановить репутацию

Эрдоган: Нетаньяху пытается восстановить репутацию бомбежками в Газе

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается восстановить репутацию среди населения еврейского государства путем бомбежек больниц на территории сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал после заседания кабинета министров, сообщает РИА Новости.

«Нетаньяху пытается восстановить свою утраченную репутацию среди израильского народа путем бомбардировок больниц, культовых сооружений и школ», — сказал президент Турции.

По его словам, почти все больницы в анклаве либо разрушены, либо повреждены, либо пришли в негодность для эксплуатации.

«Мы все следили за зверствами, творившимися в баптистских больницах «Аль-Ахли» и «Аш-Шифа», и понимали, что заявления Израиля об этих больницах были абсолютно ложными», — констатировал Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

До этого турецкий лидер заявлял, что западные страны должны повлиять на Израиль, чтобы тот провел мирные переговоры с палестинским движением ХАМАС. Он добавил, что рассматривает палестинское движение ХАМАС как политическую партию.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа. По его словам, система постоянного членства и право вето в международной организации должны быть пересмотрены. Будущее мира не могут отдавать «на милость пяти стран, обладающих правом вето», подчеркнул турецкий лидер в своем заявлении.

Ранее в турецком Измире мужчина публично встал на флаг Израиля.

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