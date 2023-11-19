Экс-премьер Украины не исключил переноса сроков переговоров по вступлению Киева в ЕС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что переговоры по вступлению Киева в Европейский союз (ЕС) вряд ли начнутся в текущем году, их старт перенесут на март 2024 года. На своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что в Евросоюзе нет консенсуса по вступление Украины в политическое объединение.

По словам экс-премьера, Владимир Зеленский не сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что Евросоюз на своем саммите одобрил старт переговоров с Украиной по членству.

«В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: «Давайте вернемся к этому в марте». Очевидно, что заявления фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе», — заявил Азаров.

Политик отметил, что с начала старта попыток евроинтеграции Украины экономическая ситуация в стране значительно ухудшилась, а больше половины населения живут за чертой бедности.

«Очевидно, что до «похода» в ЕС украинцы жили значительно лучше», — констатировал Азаров.

8 ноября Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. При этом Киеву и Кишиневу были выдвинуты ряд условий. Например, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Формальное решение о начале переговоров лидеры государств ЕС будут обсуждать на саммите, который 14–15 декабря пройдет в Брюсселе. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверял, что если Украина станет полноправным членом Европейского союза (ЕС), то будет для объединения активом, а не обузой.

Ранее сообщалось, что несколько стран Евросоюза намерены выступить против членства Украины в содружестве.