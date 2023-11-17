Ряд стран ЕС выступят против членства Украины в блоке

Несколько стран Евросоюза намерены выступить против членства Украины в содружестве. Об этом говорится в сообщении на портале EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

«Австрия, конечно, будет препятствовать (вступлению Украины в Евросоюз. — «Газета.Ru»), но она будет прятаться за Венгрией», — сказал дипломат.

По данным портала, Франция и Германия также не хотят вступления Украины в Евросоюз.

Ранее президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что страна поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз. По словам ван дер Беллена, предоставление Молдавии статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. Он отметил, что при этом Кишинев должен осуществить необходимые реформы.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в Евросоюзе допустили вступление Молдавии в объединение без Приднестровья.