Пушков рассказал, чего пытался добиться Байден, называя Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден, называя лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина диктатором, пытался продемонстрировать превосходство Соединенных Штатов над Китаем. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем и собственное превосходство над китайским лидером. Мол, мы, США — демократия, а там у них «диктатура». Мы, Соединенные Штаты, определяем, кто есть кто в мире», — отметил он.

По мнению Пушкова, у США отсутствует моральное превосходство, поэтому именно Китай в праве «раздавать моральные оценки» Соединенным Штатам.

До этого телеканал Sky News Australia сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами главы Белого дома Джо Байдена, который вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

15 ноября президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.