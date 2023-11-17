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Пушков рассказал, чего пытался добиться Байден, называя Си Цзиньпина диктатором

Пушков: Байден хотел показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден, называя лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина диктатором, пытался продемонстрировать превосходство Соединенных Штатов над Китаем. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем и собственное превосходство над китайским лидером. Мол, мы, США — демократия, а там у них «диктатура». Мы, Соединенные Штаты, определяем, кто есть кто в мире», — отметил он.

По мнению Пушкова, у США отсутствует моральное превосходство, поэтому именно Китай в праве «раздавать моральные оценки» Соединенным Штатам.

До этого телеканал Sky News Australia сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами главы Белого дома Джо Байдена, который вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

15 ноября президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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