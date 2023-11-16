Политолог указал на интересную деталь на обложке-прогнозе The Economist

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Tsargrad.tv попытался расшифровать обложку-прогноз на 2024 год британского издания The Economist. Эксперт обратил внимание, что над президентом России Владимиром Путиным изображен экс-глава Белого дома Дональд Трамп, а над украинским лидером Владимиром Зеленским — женщина.

«Тут как бы будущее Америки. Это важно будет для России, потому что Трамп хотел бы конфликт на Украине замять, поэтому здесь голубь с ветвью мира. А вот на стороне Зеленского, я бы предположил, что это Урсула фон дер Ляйен, но у нее прическа другая. Но, может, это о том, что он готов уже бросить женщин на фронт», — предположил политолог.

Он также обратил внимание на две бомбы, изображенные над головой Зеленского. По мнению Кошкина, это свидетельствует о желании президента Украины воевать дальше. В то время как над головой российского лидера — птица, несущая ветвь, говорящая о намерении Москвы решать вопросы дипломатическим путем.

Как отмечал автор обложки, одной из ключевых тенденций в 2024 году станут выборы по всему миру. По его словам, этот процесс привлечет внимание «к глобальному состоянию демократии». Также одними из самых жарких тем он назвал конфликт на Украине и поддержку Западом Киева.

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