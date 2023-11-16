Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Сенатор Пушков заявил, что враждебность США к Китаю никуда не уйдет

close
100%
Alex Brandon/AP

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Джо Байден и Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско обсуждали «контроль над разногласиями», однако разные подходы стран к мировым кризисам никуда не уйдут. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для Вашингтона главное, чтобы соперничество США и КНР не привело к конфликту. Пекину также важно «не доводить дело до крайностей» из-за огромных торгово-экономических связей, заявил парламентарий.

Однако, отметил он, это не предложение полномасштабной разрядки, а предложение контроля над разногласиями.

«Но проблема Тайваня никуда не ушла и не уйдет. Разные подходы к мировым кризисам никуда не уйдут. И враждебность в США к Китаю как к стране, способной потеснить США с первых ролей в мировых делах, так же никуда не уйдет», — написал Пушков.

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее в США призвали Байдена «не пресмыкаться перед диктаторами».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий