В США призвали Байдена «не пресмыкаться перед диктаторами»

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм призвала администрацию действующего президента США Джо Байдена отреагировать на «зверства» Китая, вместо того, чтобы потворствовать Си Цзиньпину. Соответствующее заявление она сделала в эфире своей авторской программы после встречи лидеров двух государств в Сан-Франциско.

«…когда кто-то неоднократно раскрывает себя плохими поступками, не оправдывайте его. Верьте в то, что он делает. Не верьте тому, что он говорит. Несмотря на все, что мы знаем о том, что Китай сделал, поддерживая Россию... крадя нашу интеллектуальную собственность, поставляя сюда дешевые товары… — Байден считает Си Цзиньпина прямолинейным», — сказала Ингрэм.

Она констатировала, что в Соединенных Штатах настал действительно печальный день для тех, кто помнит, «когда Америка выступала за свободу, когда американские лидеры не пресмыкались перед диктаторами».

До этого президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее в США рассказали об ошибке Байдена в отношении Китая.