В США окрестили атаку ХАМАС огромным провалом разведки Израиля

Израиль не заметил очевидные свидетельства подготовки нападения ХАМАС на еврейское государство, считает председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер, передает Politico. По его словам, ответственность за подобную ситуацию лежит на израильских спецслужбах.

«Это был огромный провал разведки. Оглянемся назад: были не только легко обнаруживаемые признаки, но даже и очевидные. Это признаки, на основе которых можно было понять, что атака может произойти», — пояснил Тернер.

Он добавил, что Израиль имеет право на ответные меры после атаки ХАМАС, но уже допустил ряд просчетов при проведении операции против палестинского движения. Тернер подчеркнул, что в настоящее время сложно с уверенностью сказать, что «все идет в правильном направлении».

«Белый дом ведет себя немного медленно и сдержанно [по обмену разведанными с Израилем] <...> у нас была с ним такая проблема на Украине, и из-за давления конгресса они [администрация президента США] изменили свою политику», — заключил конгрессмен.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Нетаньяху назвали «Гитлером XXI века» и обвинили в геноциде в Газе.