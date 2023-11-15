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В США предрекли Украине позорное поражение

Журналист из США Хинкл заявил, что Украину предупреждали о позорном поражении

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РИА «Новости»

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина не послушала предупреждения о риске позорного поражения. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы предупреждали Украину, что все так и закончится. Мы предупреждали, что они потеряют свои земли. Мы предупреждали о гибели сотен тысяч людей. Мы предупреждали, что это будет позорное поражение. <...> Они не слушали», — написал Хинкл.

На этой неделе бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Запад ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского, так как понимает, что конфликт проигран.

В октябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украина обречена на поражение, так как в стране не развивают собственный военно-промышленный комплекс.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.

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Операция на Украине
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