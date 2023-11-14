Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттах ас-Сиси за содействие Египта в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что лидеры двух стран также обсудили ситуацию в секторе Газа и заявили о необходимости активизации международных усилий для того, чтобы прекратить конфликт.

«Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа практически нет еды, идет «сильнейшая война», рассказали РИА Новости россияне, которым удалось в числе первых граждан РФ эвакуироваться из региона. По словам россиянки Татьяны Катбы, после начала бомбежек приходилось думать, где взять воды, хлеб, где помыться и поспать. Она добавила, что Газу бомбят очень сильно. Россиянка поблагодарила за то, что ее сограждан начали эвакуировать из сектора Газа, и попросила вытащить всех и никого там не оставлять, «потому что там действительно страшно».

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.