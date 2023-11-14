Президенты РФ и Египта обсудили ситуацию вокруг Газы

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обстановку в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми, передает ТАСС.

«Разговор двух лидеров касался последних событий в секторе Газа, усилий по деэскалации, а также шагов, которые предпринимает Египет по доставке гуманитарной помощи, эвакуации иностранных граждан и раненых палестинцев из анклава», — сказал Фахми.

По его словам, главы государств договорились о необходимости активизации международных усилий для того, чтобы прекратить конфликт в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа практически нет еды, идет «сильнейшая война», рассказали РИА Новости россияне, которым удалось в числе первых граждан РФ эвакуироваться из региона. По словам россиянки Татьяны Катбы, после начала бомбежек приходилось думать, где взять воды, хлеб, где помыться и поспать. Она добавила, что Газу бомбят очень сильно. Россиянка поблагодарила за то, что ее сограждан начали эвакуировать из сектора Газа, и попросила вытащить всех и никого там не оставлять, «потому что там действительно страшно».

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.