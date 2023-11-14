США выделят миллион долларов на расследование преступлений на Украине

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон направит $1 млн на расследование нарушений норм международного права на территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что средства перечислят Международному центру по расследованию преступлений против Украины (ICPA), который создал Евроюст при поддержке Еврокомиссии.

В ведомстве подчеркнули, что делают данный шаг в рамках непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины.

До этого Госдепартамент США объявил о намерении направить до $5 млн на расширение возможностей Национальной полиции Украины в «расследовании военных преступлений». Предполагается, что программа будет способствовать расширению возможностей правоохранителей по сбору, оцифровке и сохранению материалов, собранных в зоне боевых действий.

Ранее Госдеп США объявил о намерении выделить до $1 млн на «укрепление» гражданского общества на Украине, в Белоруссии и странах Евразии.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.