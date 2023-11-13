Посол Израиля назвал Газу «крупнейшим террористическим комплексом в мире»

Посол Израиля в США Майкл Херцог отверг критику еврейского государства из-за действий ЦАХАЛ на территории сектора Газа, заявив, что вооруженные силы страны «очень целенаправленны» в том, что делают. В эфире Fox News он также назвал Газу «крупнейшим террористическим комплексом в мире».

«Я не согласен с этой критикой. Мы очень целенаправленны в том, что делаем, и люди должны понимать, что Газа — это крупнейший террористический комплекс в мире с более чем 500 километрами террористических туннелей», — заявил Херцог.

Он отметил, что радикальная группировка ХАМАС превратила местных жителей в живой щит, однако подчеркнул, что Израиль «не нацелен на население».

«Я считаю, что то, что мы видим сегодня, когда все больше и больше людей переезжает на юг, указывает нам на то, что эти народы не хотят служить живым щитом для ХАМАС... Они понимают, что мы им не нравимся, но и ХАМАС им тоже не нравится», — сказал посол Израиля в США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее США предупредили о последствиях поддержки действий Израиля в Газе.