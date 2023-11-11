США предупредили о последствиях поддержки действий Израиля в Газе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что так называемое американское лидерство находится в глубоком кризисе, комментируя материал СNN о том, что поддержка Израиля может привести к резкому ухудшению отношений Соединенных Штатов с арабскими странами. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Даже если сейчас это не слишком видно на поверхности, безусловная поддержка действий Израиля будет иметь долгосрочные последствия для США в арабском мире и в зоне Глобального Юга в целом», — говорится в публикации.

До этого CNN сообщал, американские дипломаты предупредили администрацию президента США Джо Байдена о последствиях поддержки действий Израиля в секторе Газа.

«Мы сильно проигрываем в сфере обмена сообщениями», — говорится в телеграмме, отправленной 8 ноября из посольства США в Омане.

Другая телеграмма, полученная CNN из американского посольства в Каире, передала в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение президента Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Ранее на Западе испугались туманного будущего сектора Газы.