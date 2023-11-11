Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США предупредили о последствиях поддержки действий Израиля в Газе

Пушков: поддержка Израиля будет иметь последствия для США в других регионах

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что так называемое американское лидерство находится в глубоком кризисе, комментируя материал СNN о том, что поддержка Израиля может привести к резкому ухудшению отношений Соединенных Штатов с арабскими странами. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Даже если сейчас это не слишком видно на поверхности, безусловная поддержка действий Израиля будет иметь долгосрочные последствия для США в арабском мире и в зоне Глобального Юга в целом», — говорится в публикации.

До этого CNN сообщал, американские дипломаты предупредили администрацию президента США Джо Байдена о последствиях поддержки действий Израиля в секторе Газа.

«Мы сильно проигрываем в сфере обмена сообщениями», — говорится в телеграмме, отправленной 8 ноября из посольства США в Омане.

Другая телеграмма, полученная CNN из американского посольства в Каире, передала в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение президента Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Ранее на Западе испугались туманного будущего сектора Газы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий