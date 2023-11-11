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На Западе предрекли рост давления на Украину по переговорам с Россией

Президент Чехии Павел: Киев окажется под давлением по диалогу с РФ в 2024 году

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в следующем году Украина окажется под растущим давлением по поводу переговоров с Россией о прекращении боевых действий. Такую точку зрения он высказал в интервью Financial Times.

«Мы увидим еще большую усталость от войны с обеих сторон... и гораздо большее давление со стороны тех, кто пострадал как прямо, так и косвенно», — сказал Павел.

Он также напомнил о предстоящих президентских выборах в России, США и, возможно, на Украине. Их результаты могут положить начало к мирному урегулированию конфликта, считает президент Чехии.

Однако он заметил, что страны Запада не должны подталкивать Киев к переговорам, так как противоборствующие стороны «в настоящее время находятся слишком далеко друг от друга».

До этого Павел предположил, что мирные переговоры Украины и России могут начаться в 2024 году. По его словам, время играет в пользу Москвы, поскольку Киеву не удалось получить военное преимущество на поле боя.

«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу», — пояснил Павел.

Ранее на Украине назвали условие для переговоров с Россией.

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