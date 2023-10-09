На Украине назвали условие для переговоров с Россией

Украина якобы увидит настрой российской стороны на переговоры в случае «реального вывода войск», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В интервью украинской редакции Forbes он отметил, что даже это обстоятельство не гарантирует переход Киева к диалогу.

«Вывод русских войск с территории Украины. Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму — они настроены на переговоры. Но это не означает автоматического согласия Украины на переговоры. Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы ей можно было поверить с первого слова или шага», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что никому не стоит даже думать о каких-то территориальных уступках со стороны Украины для завершения конфликта. Кулеба подчеркнул, что если кто-то захочет обсудить с ним подобные предложения, то это будет «неприятный разговор».

Ранее Украине предрекли вынужденный компромисс с Россией из-за проблем с Западом.