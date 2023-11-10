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В Кремле прокомментировали эвакуацию 300 несовершеннолетних россиян из Газы

Песков заявил о сдержанном оптимизме в вопросе об эвакуации 300 детей из Газы

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона со сдержанным оптимизмом относится к перспективам эвакуации сограждан из сектора Газа.

По словам Пескова, сейчас институт уполномоченного по правам детей не задействован при проработке вариантов эвакуации 300 граждан РФ из сектора Газа.

«Ведется по дипломатическим каналам очень интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами», — подчеркнул он.

10 ноября сообщалось, что только 80 из 600 требующих эвакуации из Газы россиян получили разрешение на выезд из сектора.

До этого официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москву «шокировали» слова посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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