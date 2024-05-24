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Опрос выявил большой страх американцев из-за выборов

Почти 70% американцев опасаются нападения экстремистов после выборов президента

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Shutterstock

Большинство взрослых американцев обеспокоены возможными актами насилия по завершению президентских выборов 2024 года, передает The Hill. По опросу Ipsos, данной перспективы опасаются 68% респондентов, обратной точки зрения придерживаются лишь 15%.

Речь идет о риске нападение экстремистов, недовольных результатами голосования. Мнение о том, что они возможны в большей степени разделяют сторонники Демократической партии — 83% поддержки. У республиканцев подобного развития событий опасаются 65% респондентов, а среди независимых избирателей — 69%.

Как отмечает The Hill, бывший президент США Дональд Трамп формально до сих пор не признал поражения на выборах 2020 года. Издание указывает, что экс-глава Белого дома сделал многое, чтобы сохранить власть, в том числе пытался отменить итоги голосования в нескольких штатах. Более того, сторонники Трампа, несогласные с исходом выборов, 6 января 2021 года взяли штурмом Капитолий, желая помешать передачи власти Джо Байдену.

Ранее в США предрекли Байдену поражение на выборах из-за нежелания говорить с Путиным.

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