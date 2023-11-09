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На Западе заявили о конфликте между Зеленским и его офисом с Залужным

РИА Новости: на Украине растет раскол между военным и гражданским руководством

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Global Look Press

Западные СМИ пишут, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Непосредственное противостояние идет между главой страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинских Вооруженных сил Валерием Залужным. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

На Залужного обрушились с критикой после того, как он в интервью The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква предостерег военкома от подобных заявлений. Слова военного также вызвали недоумения на Западе, у украинцев появились вопросы.

Агентство обращает внимание на то, что беседа с Залужным была обнародована почти сразу после статьи в Time, в которой говорилось, что Зеленский едва ли не единственный член правительства Украины, продолжающий верить в скорую победу страны над Россией.

Вслед за этим на Украине произошел несчастный случай, боеприпасы взорвались в руках помощника Залужного майора ВСУ Геннадия Частякова. В МВД Украины заявили, что якобы в подарочном наборе, который получил военный, были гранаты, а Частяков случайно привел в действие одну из них.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состояться в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября Зеленский заявлял, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства пройдут после окончания боевых действий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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