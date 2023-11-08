Главы МИД стран G7 назвали единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке — придерживаться принципа двух государств, подразумевающего существование как Израиля, так и Палестины. Об этом по итогам встречи в Токио заявили министры иностранных дел стран Большой Семерки (G7).

«Мы считаем, что соблюдение принципа «два государства для двух народов» — единственно возможный путь урегулирования конфликта», — приводит ТАСС слова главы МИД Японии Еко Камикавы.

О том, что создание полноценного палестинского государства является ключом к разрешению конфликта, неоднократно говорил и российский президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что РФ не раз доносила это точку зрения как до палестинской, так и до израильской стороны.

Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября после вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию еврейского государства, в ходе которого были захвачены десятки заложников. Израиль объявил операцию возмездия, начал обстрелы сектора Газа, где базируется ХАМАС, и ввел войска на территорию региона.

Ранее в российской Госдуме назвали общим корнем конфликтов на Ближнем Востоке и Украине вмешательство со стороны Запада.