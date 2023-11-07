В Европе назвали нынешнюю ситуацию в конфликте на Украине благодатью для Путина

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет французский журнал L'Express.

Обозреватель издания считает, что угрозы для Украины становятся сильнее как на международной арене, так и на линии фронта.

»Киеву нужно готовиться к особенно тяжелой зиме в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в европейских странах. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина», — отмечается в статье.

В публикации говорится, что власти Украины все больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с Соединенными Штатами переключается с Украины на Израиль.

«Есть риск, что ресурсы США теперь будут распределяться в ущерб Украине», — указывает автор.

По мнению обозревателя, страны Европы не справляются со взятым на себя весной 2022 года обязательством о поставках оружия Киеву. В статье утверждается, что на данный момент Украине отправлено только 30% обещанных боеприпасов.

«По новым подсчетам, заказы, размещенные у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи», — резюмировал автор.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что предстоящая зима станет для Украины худшей за всю ее историю.

Ранее Путин заявил, что США задумали смену элит на Украине.