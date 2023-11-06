Более половины поляков против кандидатуры Моравецкого на посту премьера

Более половины жителей Польши считают, что президент страны Анджей Дуда не должен назначать на пост премьер-министра страны действующего главу правительства Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что против кандидатуры Моравецкого высказались 58% опрошенных граждан Польши. Из них более 48% решительно не согласны с его кандидатурой, а 9,9% скорее не согласны.

Ранее глава кабинета польского президента Марчин Масталерек заявил, что лидер государства Анджей Дуда уже принял решение о том, кто займет место премьер-министра страны. По его словам, Дуда скоро объявит о своем решении, которое является окончательным.

До этого большинство граждан Польши считают, что глава государства Анджей Дуда должен назначить на должность премьер-министра кандидата от оппозиции Дональда Туска, речь идет о 40,4% опрошенных. За кандидатуру действующего премьер-министра страны Матеуша Моравцекого проголосовали 30,2% респондентов. Около 18% опрошенных полагают, что должность премьера должен занять другой кандидат. Еще 11,5% участников исследования затруднились ответить, кто должен стать премьер-министром.

Ранее в Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского.