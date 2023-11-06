Глава ЕК призвала Китай повлиять на ХАМАС и Иран для завершения конфликта с Израилем

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на палестинское движение ХАМАС и на Иран для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Каждую меру влияния Пекина на ХАМАС и Иран нужно использовать, чтобы избежать эскалации», — сказала глава ЕК на конференции европейских послов в Брюсселе.

Также она сообщила, что Евросоюз выделит еще €25 млн на гуманитарную помощь для палестинцев, которые страдают из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

На прошлой неделе сообщалось, что Иране потребовали от США немедленного прекращения войны на Ближнем Востоке, пригрозили Вашингтону «тяжелым ударом» и призвали ко всемирному бойкоту американских товаров. На фоне этих угроз иранский верховный лидер встретился с главой политбюро ХАМАС, а местные СМИ сообщили о задержании трех агентов израильского Моссада, планировавших удары дронов по иранским объектам.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».