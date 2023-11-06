В МИД РФ выступили за конференцию по Ближнему Востоку

Россия поддерживает различные коллективные действия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«На фоне беспрецедентной эскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта все настойчивее звучат призывы к коллективным действиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе проведению международной конференции», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия допустила возможность того, что фактор НАТО и вовлеченность альянса в конфликт на Ближнем Востоке проявится. По его словам, НАТО в настоящий момент не является тем игроком, который хотел бы выйти на передний план в этом вопросе. Дипломат предположил, что скорее всего, фактор НАТО может проявиться в том случае, если у США возникнет необходимость легитимизировать свою позицию.

Грушко напомнил, что у России и НАТО напрочь отсутствуют контакты, в том числе и по ближневосточному урегулированию. Дипломат обратил внимание на очевидность намерения глобализировать блок и расширить «сферу применения де-факто Вашингтонского договора». Он подчеркнул, что главный западный фактор на Ближнем Востоке — это США.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.