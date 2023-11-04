В Австрии предупредили об угрозе европейским правительствам из-за мигрантов

Руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предупредил, что проблема миграции в Европе может привести к падению правительств на континенте. Такое заявление он сделал в интервью Bild.

«Ясно одно: миграционное давление не уменьшится в ближайшие несколько лет. Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств», — констатировал Шалленберг.

Он отметил, что на сегодняшний день Австрия несет самое большое бремя на душу населения в континентальной Европе. С его точки зрения, Германии давно необходимо обсудить меры по борьбе с нелегальным пересечением границы.

Шалленберг подчеркнул, что одной из самых больших проблем является недостаточное число возвращений обратно тех, кто был вынужден покинуть свою страну.

«Проблема депортации — это ахиллесова пята всей системы предоставления убежища и миграции», — заявил министр. Он подчеркнул, что если не удастся добиться высылки людей, которые не имеют права находиться в ЕС, то «система будет доведена до абсурда».

До этого лидеры стран Европейского союза, принявшие участие в неформальном саммите регионального содружества в Гранаде, не смогли достичь договоренностей по поводу урегулирования миграционного кризиса.

Ранее в Польше предрекли Европе кризис из-за войны на Ближнем Востоке.