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В Польше предрекли Европе кризис из-за войны на Ближнем Востоке

Премьер Польши Моравецкий: ЕС грозит волна миграции после атаки ХАМАС на Израиль

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Global Look Press

Эскалация арабо-израильского конфликта создает серьезные проблемы для Европы, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Onet. По его словам, Евросоюз столкнется с массовой миграцией из-за атаки ХАМАС на Израиль.

«Сегодняшний миграционный пакт [Евросоюза], как мы знаем вне всякого сомнения после моих недавних встреч в Европейском совете, связан с нелегальной иммиграцией и распределением нелегальных иммигрантов по всем государствам-членам», — отметил Моравецкий.

Он добавил, что с учетом такой миграционной политики ЕС массовая волна нелегалов из-за войны на Ближнем Востоке угрожает непосредственно полякам. Моравецкий подчеркнул, что среди мигрантов «будут сотни тысяч молодых людей, среди которых будут как исламские боевики, так и террористы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в России назвали причины войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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