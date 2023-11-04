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Экс-президент Польши заявил о готовящихся в стране терактах

Экс-президент Польши Валенса: проигравшая на выборах сторона готовит теракты

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РИА «Новости»

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что, по его данным, в стране готовятся террористические акты по окончании выборов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть», — написал бывший глава государства.

Валенса отметил, что собирается подать в правоохранительные органы заявление о готовящихся преступлениях. Он выразил надежду, они сработают «быстро и эффективно».

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

После оглашения результатов польский президент должен выбрать премьер-министра, который сформирует правительство. Затем парламентское большинство должно утвердить новый состав.

Ранее бывший президент Польши допустил начало гражданской войны.

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