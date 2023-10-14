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Бывший президент Польши допустил начало гражданской войны

Экс-президент Польши Валенса заявил о риске начала гражданской войны в стране

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью французскому журналу Point, что стране грозит гражданская война из-за парламентских выборов.

«Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — сказал он.

Экс-президент добавил, что «такой бунт» возможен не только в Польше.

Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября.

До этого генерал польской армии Петр Пытель заявил, что в случае поражения на выборах правящая партия Польши может запустить силовой вариант.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, зачем Польша планирует провести на своей территории учения НАТО Dragon-2024.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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