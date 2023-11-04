Путин выразил соболезнования властям Непала

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу из-за трагических последствий землетрясения на западе страны, которое произошло 3 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны», — отметил Путин.

Глава российского государства попросил властей Непала передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал при землетрясении.

Национальный сейсмологический центр Непала передавал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло 3 ноября в 23:47 по местному времени. Телеканал Sky News сообщал, что в результате землетрясения погибли не менее 128 человек. Власти страны уверены, что по мере спасательных работ и разбора завалов число жертв вырастет.

22 октября юге Непала сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2.

До этого у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее в Иране зафиксировали землетрясение.