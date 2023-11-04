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В Израиле прокомментировали возможность искоренить ХАМАС

NYT: в Израиле не уверены, что у них будет достаточно времени искоренить ХАМАС

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Violeta Santos Moura/Reuters

В Израиле не уверены, что у государства будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возьмет контроль над Газой. Но он не не смог выразить уверенность в том, что у Иерусалима будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС.

Издание подчеркивает, что в руководстве Израиля считают, что на ликвидацию движения могут уйти месяцы.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС до конца, несмотря на страдания мирного населения сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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