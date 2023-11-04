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В Израиле попросили сограждан быть осторожными за рубежом из-за антисемитизма

МИД Израиля: в мире растет число случаев насилия в отношении евреев

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Министерство Иностранных Дел Израиля

В совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и Министерства иностранных дел Израиля порекомендовали гражданам страны проявлять во время пребывания за рубежом особую осторожность из-за роста антисемитских настроений в мире. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что израильские власти в последние недели наблюдают значительный рост проявлений антисемитизма и подстрекательства наряду с угрожающими жизни нападениями на израильтян и евреев во всем мире.

СНБ также призвало граждан взвесить необходимость выезда за границу.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что власти Израиля выдадут разрешение на выход граждан РФ из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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