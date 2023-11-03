Генсек «Хезболлы» объяснил значимость возможной победы ХАМАС и Газы

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что на данный момент необходимо добиться победы ХАМАС и сектора Газа, так как это в интересах всех соседних стран. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

По его словам, «Хезболла» готова мобилизовать своих военных в случае, если Израиль не прекратит военные действия.

Ранее Насрулла заявил, что ситуация в Палестине в последние годы была «очень жесткой» из-за «глупого» и «экстремистского» правительства в Израиле. Он также отметил, что палестинский народ «страдает» свыше 75 лет. Отдельно Насрулла указал, что мир закрывал глаза на нарушение прав палестинцев Израилем.

До этого издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана сообщило, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации газеты, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.