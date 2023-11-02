Движение ХАМАС выпустило заявление о намерениях США в Газе

Движение ХАМАС выпустило заявление о неприемлемости вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию вокруг сектора Газа.

«Любая вопиющая попытка США вмешаться и навязать новую реальность в секторе Газа будет полностью отвергнута, а наш палестинский народ будет противостоять ей и давать отпор всеми возможными средствами, включая применение силы», — говорится в публикации.

Кроме того, представители ХАМАС заявили, что только палестинцы имеют право на обсуждение своего будущего, и никто извне не может определять их судьбу, будущее и интересы.

Заявления Белого дома о переговорах на международном и региональном уровнях по управлению сектором Газа «после прекращения террористической агрессии» названы грубыми и неприемлемыми.

Напомним, Вашингтон считает необходимым рассмотреть возможность введения «гуманитарной паузы» на территории сектора Газа. Об этом в ходе выступления на заседании комитета сената США по ассигнованиям заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.