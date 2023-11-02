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Путин отменил статью о ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ отменяет статью о ратификации. Он вступает в силу со дня опубликования.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что российский президент не станет контактировать с представителями США перед принятием решения.

Предложение отозвать ратификацию ДВЗЯИ исходило от самого Путина: он выступил с этой инициативой 5 октября, отметив, что США соглашение до сих пор не ратифицировали.

18 октября Госдума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях, а 25-го числа в пользу принятия документа проголосовал Совет Федерации. В тот же день законопроект направили на подпись президенту.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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