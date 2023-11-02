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Небензя оценил нормализацию связей Израиля и арабских стран за счет Палестины

Небензя: отношения Израиля и арабских стран нельзя налаживать за счет Палестины

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Andrew Kelly/Reuters

Нормализация отношений между Израилем и арабскими странами не должна происходить за счет Палестины. На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

В среду, 1 ноября, дипломат принял участие в заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, ранее Москва и ряд других государств запросили возобновить работу в этом формате.

«Новая вспышка насилия доказывает то, о чем мы тоже давно говорили: сама по себе нормализация связей Израиля с арабскими государствами при всем позитивном характере этого явления не может и не должна происходить за счет палестинцев», — указал Небензя в ходе мероприятия.

Также он добавил, что без полного урегулирования палестино-израильского конфликта невозможно добиться всеобъемлющей стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Аналогичной позиции придерживаются правительства всех арабских и мусульманских государств, что подтвердила принятая 27 октября иорданская резолюция. Представитель Москвы уточнил, что это касается и многих других стран.

Кроме того, Небензя обратил внимание на парадоксальную ситуацию в регионе. По его словам, все международное сообщество признает неправомерность ударов Израиля по сектору Газа.

В то же время Запад не хочет вспоминать, что эскалация кризиса произошла из-за систематических ограничений прав палестинского народа со стороны Израиля. В частности, речь идет о праве людей посещать свои святыни.

Ранее в США пообещали добиться нормализации отношений Израиля с арабскими государствами.

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