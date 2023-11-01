В ЕС призвали начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на комментарий главы МИД Германии Анналены Бербок.

Отмечается, что Киеву не стоит рассчитывать на какие-либо преференции в связи со своим статусом или надеяться на ускоренное рассмотрение украинской заявки.

По информации издания, отчет Еврокомиссии с рекомендациями европейским властям начать переговоры о принятии в Евросоюз Украины и Молдавии будет опубликован 8 ноября. Бербок подчеркнула, что ни одна заявка на вступление в ЕС не может быть рассмотрена в ускоренном режиме.

До этого президент Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летней годовщины подписания Маастрихтского договора и создания Европейского союза (ЕС) заявил, что политическое объединение должно расшириться на весь континент.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.