Эрдоган возложил на Запад ответственность за происходящее в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Его слова на массовом митинге в поддержку Палестины, проходящем в Стамбуле в аэропорту Ататюрка, передает ТАСС.

«[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище», — сказал турецкий лидер.

До этого Эрдоган обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля. По его мнению, западные государства обращаются к Всеобщей декларацией прав человека только в том случае, когда «их это устраивает». Он подчеркнул, что послав авианосец вместо корабля помощи, западные страны показали, «каким лобби они служат», а также назвал их действия «лицемерием».

25 октября Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

22 октября руководитель Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара направит гуманитарную помощь для сектора Газа с лекарствами и группой врачей.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.