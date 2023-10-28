Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган возложил на Запад ответственность за происходящее в секторе Газа

Эрдоган заявил, что Запад несет полную ответственность за резню в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Его слова на массовом митинге в поддержку Палестины, проходящем в Стамбуле в аэропорту Ататюрка, передает ТАСС.

«[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище», — сказал турецкий лидер.

До этого Эрдоган обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля. По его мнению, западные государства обращаются к Всеобщей декларацией прав человека только в том случае, когда «их это устраивает». Он подчеркнул, что послав авианосец вместо корабля помощи, западные страны показали, «каким лобби они служат», а также назвал их действия «лицемерием».

25 октября Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

22 октября руководитель Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара направит гуманитарную помощь для сектора Газа с лекарствами и группой врачей.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий