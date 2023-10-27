Турция пригласила лидеров нескольких стран на митинг в поддержку Палестины

Турция направила приглашения лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле 28 октября. Об этом сообщает газета Sabah, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что в большом митинге помимо президента Турции Реджепа Тайипа могут принять участие главы других государств «для привлечения внимания к злодеяниям Израиля и поддержки дела Палестины».

«На митинг приглашены главы иностранных государств и духовные лидеры. Были приглашены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также Ливия, Ливан и Иордания на уровне глав государств», — говорится в публикации.

Получила ли Анкара согласие лидеров на участие в митинге, не уточняется.

Также утверждается, что в митинге примут участие многие влиятельные представители средств массовой информации, спорта, искусства, бизнеса, палестинской диаспоры.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля.

Ранее в МИД Израиля заявили, что отвергают подстрекательские слова Эрдогана о ХАМАС.