Премьера Эстонии Каллас вновь призвали уйти в отставку

Представители оппозиции в очередной раз призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией. Это следует из стенограммы с заседания парламента государства.

В частности, глава Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме поинтересовался у премьер-министра, не собирается ли она последовать «примеру западной политической культуры» и уйти в отставку.

В ответ Каллас предложила выразить вотум недоверия, следует из стенограммы.

«Если я вам не нравлюсь, а я знаю, что не нравлюсь и никогда не нравилась, вы не поддерживаете меня как премьер-министра, то у вас есть конституционная возможность выразить мне вотум недоверия. Используйте эту энергию, чтобы убедить всех членов парламента инициировать вотум недоверия», — сказала премьер Эстонии.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Позже Кая Каллас сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, «по цене бутерброда».

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас обязана дать обществу разъяснения по поводу возникшего скандала вокруг ее мужа Арво Халлика.

Ранее в Литве пожаловались на радость России от скандала с премьером Эстонии.