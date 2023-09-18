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В Литве пожаловались на радость России от скандала с премьером Эстонии

Глава МИД Литвы Ландсбергис: РФ радуется скандалу вокруг премьера Эстонии Каллас

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Mandel Ngan/Pool/AP

Ситуация вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая попала в скандал из-за «российского бизнеса» ее мужа Арво Халлика, вызывает позитив в России, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В интервью LRT он отметил, что эстонский политик играет большую роль в поддержке Украины и противостоянии России.

«Мне грустно, потому что я вижу, что есть радость, и это явно радость России <…> никого не удивит, если литовский консерватор скажет, что Кая Каллас, в конце концов, является одним из самых сильных голосов на Западе в противодействии российской дезинформации», — отметил Ландсбергис.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа. Позже она сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics «по цене бутерброда». При этом Каллас подчеркивала, что не собирается в отставку из-за скандала.

Ранее у премьера Эстонии нашли связь с Россией.

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