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В РФ назвали дешевым трюком слова Трампа о краже чертежей «супер-пупер-ракеты»

Генерал Липовой: заявление Трампа о краже Россией технологий США является трюком

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Charles Krupa/AP

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Россия в период президентства Барака Обамы (2009 — 2017 гг.) украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и построила ее. При этом бывший американский лидер не уточнил, о каком типе вооружений идет речь.

По мнению эксперта, Трамп делает подобные заявления в связи с начавшейся предвыборной гонкой, и использует для привлечения внимания любые трюки, даже самые дешевые.

«Эта тема стара как мир, она избита. Любимый конек Трампа — популяризировать гениальность американской нации: все, что самое лучшее есть на Земле, создали американцы. По этому пути пошел киевский режим — точно так же уникальность украинской нации, которая выкопала Черное море», — сыронизировал Липовой.

Подобные абсурдные заявления, по его мнению, будут звучать не только от Трампа, но и от его соперника Джо Байдена.

Соответствующее заявление Трамп сделал на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. О каком именно оружии идет речь и почему эти слова выглядят как предвыборный шум, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, подчеркивал, что Россия имеет в арсенале свою «прекрасную ракету».

Ранее стало известно, что индийский инженер сливал в любовной переписке данные о баллистических ракетах.

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