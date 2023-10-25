В ЕС назвали основные темы предстоящего саммита

Саммит Евросоюза, который состоится в Брюсселе с 26 по 27 октября, сосредоточится на обсуждении ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщается на сайте ведомства. В пригласительным письме для лидеров стран — участниц объединения он отметил, что на форуме не будут забывать и об украинском конфликте.

«Наша встреча проходит в период огромной глобальной нестабильности и отсутствия безопасности, которые в последнее время усугубляются событиями на Ближнем Востоке. Эти события требуют нашего немедленного внимания, не отвлекая нас от нашей постоянной поддержки Украины. Наша ответственность — оставаться едиными и последовательными и действовать в соответствии с нашими ценностями», — говорится в тексте.

По словам Мишеля, помимо вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине, лидеры ЕС обсудят ряд внутренних моментов, в том числе тему миграции и экономики. Он подчеркнул, что на внешнеполитическом фронте будут говорить о взаимоотношениях непризнанного Косово и Сербии, а также противостоянии Азербайджана и Армении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее сообщалось, что между лидерами Евросоюза произошла «постыдная ссора» из-за ситуации на Ближнем Востоке.