Гутерриш призвал помнить, что атаки ХАМАС на Израиль были небеспричинны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, однако призвал помнить, что это произошло не на пустом месте. Об этом он сообщил в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности организации, передает ТАСС.

«Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. <…> Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — сказал он.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что страны-участницы Евросоюза должны выступить с осуждением атаки ХАМАС на Израиль и при одновременно с этим — помешать гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.