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Гутерриш призвал помнить, что атаки ХАМАС на Израиль были небеспричинны

Гутерриш осудил атаки ХАМАС, но напомнил, что они произошли не на пустом месте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, однако призвал помнить, что это произошло не на пустом месте. Об этом он сообщил в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности организации, передает ТАСС.

«Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. <…> Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — сказал он.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что страны-участницы Евросоюза должны выступить с осуждением атаки ХАМАС на Израиль и при одновременно с этим — помешать гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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