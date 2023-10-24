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Путин не планирует телефонные контакты с лидерами европейских стран или США

Песков: Путин не планирует контакты с европейскими лидерами по ситуации в Газе

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Павел Бедняков/РИА Новости

В планах президента России Владимира Путина нет контактов с лидерами европейских стран или США по конфликту Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Таких разговоров в планах нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

24 октября Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним конфликт между Израилем и Палестиной. В ходе разговора Эрдоган заявил, что Анкара предпримет все усилия для снижения напряженности в регионе.

В этот же день Песков заявил, что Россия и Израиль ведут постоянный и интенсивный диалог. По его словам, позиция российской стороны последовательна и уже многократно высказывалась президентом РФ — Москва осуждает все проявления терроризма.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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