Путин не планирует телефонные контакты с лидерами европейских стран или США

В планах президента России Владимира Путина нет контактов с лидерами европейских стран или США по конфликту Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Таких разговоров в планах нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

24 октября Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним конфликт между Израилем и Палестиной. В ходе разговора Эрдоган заявил, что Анкара предпримет все усилия для снижения напряженности в регионе.

В этот же день Песков заявил, что Россия и Израиль ведут постоянный и интенсивный диалог. По его словам, позиция российской стороны последовательна и уже многократно высказывалась президентом РФ — Москва осуждает все проявления терроризма.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.